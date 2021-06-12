Коронавирус в Крыму. Статистика по заразившимся «ползёт» вверх

За 11 июня в Крыму зарегистрировано 119 случаев коронавирусной инфекции.
Из общего количества заболевших 81 случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 33 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 5 случаев завозные из-за рубежа, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4071 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 139 человек, выздоровевших за весь период – 41 573 человека.
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