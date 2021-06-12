Коронавирус в Крыму. Статистика по заразившимся «ползёт» вверх

За 11 июня в Крыму зарегистрировано 119 случаев коронавирусной инфекции.

Из общего количества заболевших 81 случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 33 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 5 случаев завозные из-за рубежа, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.