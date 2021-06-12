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Всего-то 25. «Коронавирусная сводка» минувшего дня в Севастополе
Фото: KlausHausmann, pixabay.com

Коронавирус в Крыму. Статистика по заразившимся «ползёт» вверх

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:00 12.06.2021

За 11 июня в Крыму зарегистрировано 119 случаев коронавирусной инфекции.

Из общего количества заболевших 81 случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 33 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 5 случаев завозные из-за рубежа, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4071 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 139 человек, выздоровевших за весь период – 41 573 человека.

Коронавирус в Крыму. Статистика по заразившимся "ползёт" вверх

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