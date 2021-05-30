Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Коронавирус в Крыму — статистика пока держится на одном уровне

crimeapress_news



реклама в крыму
Сколько крымчан привилось от коронавируса. Статистика на середину апреля
Фото: минздрав РК

Коронавирус в Крыму — статистика пока держится на одном уровне

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:25 30.05.2021

За 29 мая в Крыму зарегистрировано 98 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 2 случая с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 65 выявлены при обращении за медицинской помощью, 30 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 3 случая завозные из-за границы. За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4971 человек, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.

Количество выздоровевших за сутки составляет 39 человек, выздоровевших за весь период – 40 448 человек.

Коронавирус в Крыму - статистика пока держится на одном уровне

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.