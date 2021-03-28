Коронавирус в Крыму — статистика снова пошла вверх

За 27 марта в Крыму зарегистрировано 68 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 53 выявлены при обращении за медицинской помощью, 15 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.