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В Крыму за сутки - 138 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией
Фото: Alexas_Fotos, pixabay.com

Коронавирус в Крыму — статистика снова пошла вверх

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:27 28.03.2021

За 27 марта в Крыму зарегистрировано 68 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 53 выявлены при обращении за медицинской помощью, 15 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3284 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 23 человека, выздоровевших за весь период – 34 928 человека.

Коронавирус в Крыму - статистика снова пошла вверх

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