Коронавирус в Крыму: статистика за минувшие сутки

За 12 июня в Крыму зарегистрировано 127 случаев коронавирусной инфекции.
Из общего количества заболевших 80 выявлены при обращении за медицинской помощью, 43 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 случая завозные из-за границы. За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4915 человек, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.
Количество выздоровевших за сутки составляет 57 человек, выздоровевших за весь период – 41 630 человек.
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