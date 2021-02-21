Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Коронавирус в Крыму — статистика за минувшие сутки

crimeapress_news

реклама в крыму
А что с прививками от коронавируса? Вакцинацию проходят крымские медики
Фото: fernandozhiminaicela, pixabay.com

Коронавирус в Крыму — статистика за минувшие сутки

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:28 21.02.2021

За 20 февраля в Крыму зарегистрировано 106 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 78 выявлены при обращении за медицинской помощью, 28 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3062 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 163 человек, выздоровевших за весь период – 30 989 человек.

Коронавирус в Крыму - статистика за минувшие сутки

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.