Коронавирус в Крыму — статистика за минувшие сутки

За 20 февраля в Крыму зарегистрировано 106 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 78 выявлены при обращении за медицинской помощью, 28 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.