Коронавирус в Крыму. Статистика за последние дни пошла вверх

За 4 июня в Крыму зарегистрировано 109 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 75 выявлены при обращении за медицинской помощью, 32 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные из-за рубежа. За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4222 человека, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.



Количество выздоровевших за сутки составляет 95 человек, выздоровевших за весь период – 40 940 человек.