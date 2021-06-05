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В Крыму медики будут использовать экспресс-тесты на антитела к коронавирусу
Фото: fernandozhiminaicela, pixabay.com

Коронавирус в Крыму. Статистика за последние дни пошла вверх

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:11 05.06.2021

За 4 июня в Крыму зарегистрировано 109 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 75 выявлены при обращении за медицинской помощью, 32 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные из-за рубежа. За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4222 человека, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.

Количество выздоровевших за сутки составляет 95 человек, выздоровевших за весь период – 40 940 человек.

Коронавирус в Крыму. Статистика за последние дни пошла вверх

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