Коронавирус в Крыму — статистика за сутки

За 3 января на территории Республики Крым зарегистрировано 247 случаев коронавирусной инфекции.

В том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 176 выявлены при обращении за медицинской помощью, 70 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.