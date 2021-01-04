Коронавирус в Крыму — статистика за сутки

За 3 января на территории Республики Крым зарегистрировано 247 случаев коронавирусной инфекции.
В том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 176 выявлены при обращении за медицинской помощью, 70 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1999 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 82 человека, выздоровевших за весь период – 20 531 человек.
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