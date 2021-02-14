Коронавирус в Крыму — статистика за сутки

За 13 февраля в Крыму зарегистрировано 138 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 27 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 80 выявлены при обращении за медицинской помощью, 55 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 3 случая завозные из-за границы, — сообщил на своей странице в Фейсбук Сергей Аксёнов.