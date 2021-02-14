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Рост заболеваемости коронавирусом в стране связан с наступлением сезона ОРВИ
Фото: pxhere.com

Коронавирус в Крыму — статистика за сутки

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:36 14.02.2021

За 13 февраля в Крыму зарегистрировано 138 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 27 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 80 выявлены при обращении за медицинской помощью, 55 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 3 случая завозные из-за границы, — сообщил на своей странице в Фейсбук Сергей Аксёнов.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 6095 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 53 человека, выздоровевших за весь период – 29 940 человек.

Коронавирус в Крыму - статистика за сутки

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