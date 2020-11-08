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Чем объясняется рост числа заболевших коронавирусом в Крыму
Фото: pixabay.com

Коронавирус в Крыму — статистика за сутки

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:24 08.11.2020

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» о регистрации 168 новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму:

За 7 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 168 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 34 случая с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 101 выявлен при обращении за медицинской помощью, 66 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5396 человек.

Выздоровевших за весь период – 6452 человека.

Коронавирус в Крыму - статистика за сутки

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