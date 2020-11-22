Коронавирус в Крыму — субботняя статистика

За 21 ноября в Крыму зарегистрировано 229 случаев коронавирусной инфекции.

В том числе 49 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 146 выявлены при обращении за медицинской помощью, 83 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4557 человек.

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, амбулаторное лечение (covid) проходят 2344 человека, стационарное (covid и пневмония) — 2506, изолировано в обсерваторы – 16.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 13375 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением — 9318.

Всем гражданам, прибывшим из-за границы, по прибытию на территорию Республики Крым из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCov), необходимо незамедлительно сообщать информацию о своём фактическом месте проживания и о состоянии здоровья на «горячую линию» Министерства здравоохранения Республики Крым по телефонам 8-800-733-33-34, 8-800-733-33-12 и межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю по телефону +7978-919-11-23.