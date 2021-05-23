Коронавирус в Крыму — туристы едут, но статистика держится в «рамках»

За 22 мая в Крыму зарегистрировано 90 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 52 выявлены при обращении за медицинской помощью, 34 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 случая завозных из-за границы, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергй Аксёнов.