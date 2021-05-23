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«Коронавирусные» проверки – ради здоровья людей или «для галочки»?
Фото: Alexas_Fotos, pixabay.com

Коронавирус в Крыму — туристы едут, но статистика держится в «рамках»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:10 23.05.2021

За 22 мая в Крыму зарегистрировано 90 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 52 выявлены при обращении за медицинской помощью, 34 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 случая завозных из-за границы, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергй Аксёнов.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3561 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 28 человек, выздоровевших за весь период – 39 828 человек.

Коронавирус в Крыму - туристы едут, но статистика держится в "рамках"

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