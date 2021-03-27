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Симферополь – «столица» коронавируса в Крыму. Но это еще не "эпидемия"
Фото: pixabay.com

Коронавирус в Крыму — умерли четверо, заразились 65 человек

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:58 27.03.2021

За 26 марта в Крыму зарегистрировано 65 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 55 выявлены при обращении за медицинской помощью, 10 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2882 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 100 человек, выздоровевших за весь период – 34 959 человек.

Всем гражданам, прибывшим из-за границы, по прибытию на территорию Республики Крым из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCov), необходимо незамедлительно сообщать информацию о своём фактическом месте проживания и о состоянии здоровья на «горячую линию» Министерства здравоохранения Республики Крым по телефонам 8-800-733-33-34, 8-800-733-33-12 и межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю по телефону +7978-919-11-23, — отмечают специалисты.

Коронавирус в Крыму - умерли четверо, заразились 65 человек

Коронавирус в Крыму - умерли четверо, заразились 65 человек

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