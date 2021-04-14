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Фото: fernandozhiminaicel, pixabay.com

Коронавирус в Крыму. Уже стабильно под сотню

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:07 14.04.2021

За 13 апреля в  зарегистрировано 94 случая коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 66 выявлены при обращении за медицинской помощью, 28 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3231 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 86 человек, выздоровевших за весь период – 36 242 человек.

Коронавирус в Крыму. Уже стабильно под сотню

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