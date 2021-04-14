Коронавирус в Крыму. Уже стабильно под сотню

За 13 апреля в зарегистрировано 94 случая коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 66 выявлены при обращении за медицинской помощью, 28 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3231 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 86 человек, выздоровевших за весь период – 36 242 человек.