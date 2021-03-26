Коронавирус в Крыму — вирус подхватили шесть десятков человек

За 25 марта в Крыму зарегистрировано 60 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 48 выявлены при обращении за медицинской помощью, 10 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные из-за рубежа, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.