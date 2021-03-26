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В Крыму медики будут использовать экспресс-тесты на антитела к коронавирусу
Фото: fernandozhiminaicela, pixabay.com

Коронавирус в Крыму — вирус подхватили шесть десятков человек

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:20 26.03.2021

За 25 марта в Крыму зарегистрировано 60 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 48 выявлены при обращении за медицинской помощью, 10 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные из-за рубежа, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2847 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 62 человека, выздоровевших за весь период – 34 859 человек.

Коронавирус в Крыму - вирус подхватили шесть десятков человек

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