Коронавирус в Крыму — вирус подхватили шесть десятков человек

За 25 марта в Крыму зарегистрировано 60 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Из общего количества заболевших 48 выявлены при обращении за медицинской помощью, 10 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные из-за рубежа, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2847 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 62 человека, выздоровевших за весь период – 34 859 человек.
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