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Роспотребнадзор прогнозирует резкий рост числа заболеваний коронавирусом в Крыму
Фото: vperemencom, pixabay.com

Коронавирус в Крыму — всего 7 случаев заболевания с бессимптомным течением

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 9:59 17.02.2021

За 16 февраля в Крыму зарегистрировано 124 случая коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 88 выявлены при обращении за медицинской помощью, 36 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследован 4128 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 144 человека, выздоровевших за весь период – 30 262 человека.

Коронавирус в Крыму - всего 7 случаев заболевания с бессимптомным течением

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