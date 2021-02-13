Коронавирус в Крыму: выздоровевших 122, умерших — шестеро

За 12 февраля в Крыму зарегистрировано 139 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 26 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 75 выявлены при обращении за медицинской помощью, 64 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, — отмечает на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4488 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 122 человека, выздоровевших за весь период – 29 887 человек.

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, амбулаторное лечение (covid) проходят 2669 человек, стационарное (covid и пневмония) — 1803.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 34257 положительных на Covid-19.

Всем гражданам, прибывшим из-за границы, по прибытию на территорию Республики Крым из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCov), необходимо незамедлительно сообщать информацию о своём фактическом месте проживания и о состоянии здоровья на «горячую линию» Министерства здравоохранения Республики Крым по телефонам 8-800-733-33-34, 8-800-733-33-12 и межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю по телефону +7978-919-11-23.