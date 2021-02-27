Коронавирус в Крыму — за 60 заразившихся

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» о регистрации 63 новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму:

В том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 50 выявлены при обращении за медицинской помощью, 13 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3036 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 161 человек, выздоровевших за весь период – 31 779 человек.

Сергей Аксёнов во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки призвал всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Также максимально ограничить контакты, не посещать общественные места без острой необходимости, соблюдать социальную дистанцию не менее двух метров.

При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран, — отмечает Глава республики.

Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.

Вся необходимая информация размещена на официальном сайте Оперативного штаба, на сайтах ведомств, министерств, учреждений.