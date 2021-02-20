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 В Севастополе за сутки коронавирусом заболели сто и еще один человек
Фото: pxhere.com

Коронавирус в Крыму — за сотню, но меньше, чем обычно

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:06 20.02.2021

За 19 февраля в Крыму зарегистрировано 109 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 19 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 92 выявлены при обращении за медицинской помощью, 17 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2749 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 145 человек, выздоровевших за весь период – 30 826 человек.

Коронавирус в Крыму - за сотню, но меньше, чем обычно

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