Коронавирус в Крыму — за сотню, но меньше, чем обычно

За 19 февраля в Крыму зарегистрировано 109 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 19 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 92 выявлены при обращении за медицинской помощью, 17 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.