Коронавирус в Крыму. За сотню заразившихся 7 мая перевалили

За 7 мая в Крыму зарегистрировано 104 случая коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 86 выявлены при обращении за медицинской помощью, 17 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за границы, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.