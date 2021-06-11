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Фото: fernandozhiminaicela, pixabay.com

Коронавирус в Крыму. За сотню заразившихся

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:00 11.06.2021

За текущие сутки в Крыму зарегистрировано 115 случаев коронавирусной инфекции.

Из общего количества заболевших 66 выявлены при обращении за медицинской помощью, 49 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4339 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 137 человек, выздоровевших за весь период – 41 434 человека.

Коронавирус в Крыму. За сотню заразившихся

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