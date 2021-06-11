Коронавирус в Крыму. За сотню заразившихся

Из общего количества заболевших 66 выявлены при обращении за медицинской помощью, 49 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4339 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 137 человек, выздоровевших за весь период – 41 434 человека.
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