Коронавирус в Крыму: за сутки — меньше сотни заразившихся

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 31 декабря 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 98 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 126 975 положительных на Covid-19.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3 646 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 189 человек, выздоровевших за весь период – 118 391, — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

Реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса. Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки всем гражданам в обязательном порядке следует соблюдать масочный режим и социальную дистанцию при посещении общественных мест.

Напоминаем о функционировании телефонов «горячей линии» Министерства здравоохранения Республики Крым 122, 8-800-733-33-34, 8-800-733-33-12, а также межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю 8-800-234-45-01.

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