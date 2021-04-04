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По темпам заболеваемости коронавирусом Крым обогнал среднероссийский показатель
Фото: fernandozhiminaicela, pixabay.com

Коронавирус в Крыму: за сутки зафиксированы 80 с лишним случаев заражения

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:52 04.04.2021

За 3 апреля в Крыму зарегистрировано 84 случая коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 60 выявлены при обращении за медицинской помощью, 23 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3402 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 11 человек, выздоровевших за весь период – 35 603 человек.

Коронавирус в Крыму: за сутки зафиксированы 80 с лишним случаев заражения

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