Коронавирус в Крыму. Заболели 316 человек, справились с «заразой» 187

За 2 июля в Крыму зарегистрировано 316 случаев новой коронавирусной инфекции.

Из общего количества заболевших 234 выявлены при обращении за медицинской помощью, 74 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 8 случаев завозные из-за рубежа. За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 6154 человека, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.