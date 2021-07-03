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Иллюстрация: geralt, pixabay.com

Коронавирус в Крыму. Заболели 316 человек, справились с «заразой» 187

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:12 03.07.2021

За 2 июля в Крыму зарегистрировано 316 случаев новой коронавирусной инфекции.

Из общего количества заболевших 234 выявлены при обращении за медицинской помощью, 74 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 8 случаев завозные из-за рубежа. За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 6154 человека, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.

Количество выздоровевших за сутки составляет 187 человек, выздоровевших за весь период – 43 990 человек.

Коронавирус в Крыму. Заболели 316 человек, справились с "заразой" 187

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