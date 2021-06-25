Коронавирус в Крыму. Заболевших становится всё больше

За 24 июня в Крыму зарегистрировано 232 случая коронавирусной инфекции.

Из общего количества заболевших 192 выявлены при обращении за медицинской помощью, 31 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 9 случаев завозные из-за границы. За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 6096 человек, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.