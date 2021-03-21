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Фото: valelopardo, pixabay.com

Коронавирус в Крыму: заразившихся — полсотни с плюсом

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 11:52 21.03.2021

За 20 марта в Крыму зарегистрировано 53 случая коронавирусной инфекции, в том числе 6 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 32 выявлены при обращении за медицинской помощью, 21 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, — озвучил статистику на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4336 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 39 человек, выздоровевших за весь период – 34 025 человек.

Коронавирус в Крыму: заразившихся - полсотни с плюсом

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