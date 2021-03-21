Коронавирус в Крыму: заразившихся — полсотни с плюсом

За 20 марта в Крыму зарегистрировано 53 случая коронавирусной инфекции, в том числе 6 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 32 выявлены при обращении за медицинской помощью, 21 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, — озвучил статистику на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4336 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 39 человек, выздоровевших за весь период – 34 025 человек.