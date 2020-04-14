Коронавирус в России: цифры и факты на 14 апреля

В России за сутки зафиксировано 2 774 новых случая COVID-19. Об этом сообщил во вторник оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Таким образом, всего в России выявлено более 21 102 заболевших COVID-19 в 82 регионах. Рост за сутки – на 15%.

В Москве выявлено 1 489 новых случаев заболевания. Таким образом, общее число диагнозов в столице достигло 13 002. Еще 460 случаев зафиксировано в Московской области, 121 — в Петербурге и 97 случаев — в Коми.

О ситуации в Крыму — ЗДЕСЬ.

За сутки выписаны 224 пациента, общее число выздоровевших в стране достигло 1 694 человек. Зафиксировано 22 новых летальных исхода. Количество умерших в стране из-за коронавируса достигло 170 человек.

И еще несколько фактов и цифр, напрямую связанных с COVID-19.

В Москве за сутки оформили 3,2 млн. цифровых пропусков. Но при этом почти 900 тысяч пропусков решили аннулировать. Как сообщили в Департаменте информационных технологий столицы, аннулируют пропуска, которые содержат некорректные или недостоверные данные, выявленные в результате дополнительной проверки.

Пассажиропоток через крупнейшие аэропорты РФ по состоянию на 13 апреля упал на 95%. Об этом сообщает Международная ассоциация аэропортов (МАА).

Оптовые цены на гречневую крупу и пшено резко рванули вверх. Это следует из мониторинга компании «ПроЗерно». Так, гречка внезапно подорожала сразу на 6 665 рублей, до 61 040 рублей за тонну. Существенно подорожало и пшено — на 3 800 рублей, до 31 415 рублей за тонну.

Объем продаж в розничной торговле на фоне распространения коронавируса в России в апреле сократился более чем на 35%. Об этом заявил сегодня Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.