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Коронавирус в Севастополе: 118 новых случаев заражения
Фото: HolgersFotografie, pixabay.com

Коронавирус в Севастополе: 118 новых случаев заражения

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:49 10.07.2021

По состоянию на 10 июля в Севастополе зарегистрированы 118 новых случаев заболевания COVID-19. 128 человек выписаны после выздоровления. Умерли три человека в возрасте от 53 до 80 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 17 798 человек. В настоящий момент выздоровели 15 516 человек, 774 — умерло.

Под наблюдением находится 485 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Работают мобильные прививочные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, возле торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall», внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall», в музее-заповеднике «Херсонес Таврический», — отметили в правительстве Севастополя.

Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% жителей Севастополя. Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 10 июля поступило более 106 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.

Коронавирус в Севастополе: 118 новых случаев заражения

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