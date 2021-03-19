Коронавирус в Севастополе — 16 человек выписаны, двое скончались

По состоянию на утро 19 марта в Севастополе зарегистрированы 33 новых случая заболевания COVID-19.

16 человек выписаны после выздоровления. Умерли два человека в возрасте 68 и 74 лет. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 12 775 человек. В настоящий момент выздоровели 11 854 человека, 544 умерло, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Под наблюдением находится 640 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.