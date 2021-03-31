Коронавирус в Севастополе — 18 с болезнью справились, 44 вирус подхватили

По состоянию на утро 31 марта в Севастополе зарегистрированы 44 новых случая заболевания COVID-19.

18 человек выписаны после выздоровления. Умер один человек в возрасте 69 лет. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 13 228 человек. В настоящий момент выздоровели 12 210 человек, 562 умерло, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Под наблюдением находится 631 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.