Коронавирус в Севастополе — 26 новых случаев заражения

По состоянию на 18 мая в Севастополе зарегистрированы 26 новых случаев заболевания COVID-19.

29 человек выписаны после выздоровления. Умерли два человека в возрасте 85 лет и 94 года. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 14 483 человека. В настоящий момент выздоровели 13 412 человек, 662 умерли, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Под наблюдением находится 279 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.