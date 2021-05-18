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«Коронавирусные» проверки – ради здоровья людей или «для галочки»?
Фото: Alexas_Fotos, pixabay.com

Коронавирус в Севастополе — 26 новых случаев заражения

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:11 18.05.2021

По состоянию на 18 мая в Севастополе зарегистрированы 26 новых случаев заболевания COVID-19.

29 человек выписаны после выздоровления. Умерли два человека в возрасте 85 лет и 94 года. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 14 483 человека. В настоящий момент выздоровели 13 412 человек, 662 умерли, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Под наблюдением находится 279 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.

Коронавирус в Севастополе - 26 новых случаев заражения

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