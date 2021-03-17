Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Коронавирус в Севастополе — 33 заразились, двое умерли

crimeapress_news

реклама в крыму
 В Севастополе за сутки коронавирусом заболели сто и еще один человек
Фото: pxhere.com

Коронавирус в Севастополе — 33 заразились, двое умерли

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 11:44 17.03.2021

По состоянию на утро 17 марта в Севастополе зарегистрированы 33 новых случая заболевания COVID-19.

32 человека выписаны после выздоровления. Умерли два человека в возрасте 72 и 84 лет. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 12 708 человек. В настоящий момент выздоровели 11 780 человек, 539 умерло, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.  

Под наблюдением находится 634 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён. Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.

Коронавирус в Севастополе - 33 заразились, двое умерли

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.