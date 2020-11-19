Коронавирус в Севастополе — 59 новых случаев заражения

59 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Севастополе зарегистрированы за минувшие сутки.

Из них 17 пациентов госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные – на амбулаторном лечении. Заболевшие – местные жители в возрасте от 2 до 80 лет, — сообщил в пресс-службе Правительства города.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 3695 человек. В настоящий момент выздоровели 3038 человек, в том числе 123 выписаны за минувшие сутки. Умерли 99 человек.

На сегодняшний день с подтверждённым диагнозом COVID-19 в стационарах находятся 277 человек: 146 – в инфекционной больнице, 128 – в девятой горбольнице, трое в госпитале минобороны. В пансионате «Изумруд» – 60 человек. На амбулаторном лечении – 255 человек.

Под наблюдением находятся 580 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

В режиме обсерватора работает пансионат «Солнышко».