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В Крыму медики будут использовать экспресс-тесты на антитела к коронавирусу
Фото: fernandozhiminaicela, pixabay.com

Коронавирус в Севастополе — 68 новых случаев заражения, два человека скончались

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:14 24.02.2021

По состоянию на утро 24 февраля в Севастополе зарегистрированы 68 новых случаев заболевания COVID-19.  62 человека выписаны после выздоровления.

Умерли два человека в возрасте 57 и 67 лет. Течение болезни в обоих случаях осложнялось хроническими заболеваниями.  Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 11700 человек. В настоящий момент выздоровели 10548 человек, 479 умерло, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.  

На сегодняшний день в стационарах в Севастополе находится 267 человек с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм – 22 человека. Заполняемость коечного фонда составляет 59%.

Под наблюдением находится 633 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.

Коронавирус в Севастополе - 68 новых случаев заражения, два человека скончались

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