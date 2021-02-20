Коронавирус в Севастополе: 69 человек заразились, 36 человек выздоровели

По состоянию на утро 20 февраля зарегистрированы 69 новых случаев заболевания COVID-19. 36 человек выписаны после выздоровления.

Умерли четыре человека в возрасте от 60 до 87 лет. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 11436 человек. В настоящий момент выздоровели 10293 человека, 469 умерло, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

На сегодняшний день в стационарах находится 250 человек с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм – 22 человека. Заполняемость коечного фонда составляет 40%. Под наблюдением находится 688 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён. Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.