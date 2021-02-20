Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Коронавирус в Севастополе: 69 человек заразились, 36 человек выздоровели

crimeapress_news

реклама в крыму
В Крыму за сутки - 138 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией
Фото: Alexas_Fotos, pixabay.com

Коронавирус в Севастополе: 69 человек заразились, 36 человек выздоровели

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:14 20.02.2021

По состоянию на утро 20 февраля зарегистрированы 69 новых случаев заболевания COVID-19. 36 человек выписаны после выздоровления.

Умерли четыре человека в возрасте от 60 до 87 лет. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 11436 человек. В настоящий момент выздоровели 10293 человека, 469 умерло, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.  

На сегодняшний день в стационарах находится 250 человек с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм – 22 человека. Заполняемость коечного фонда составляет 40%. Под наблюдением находится 688 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён. Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.

Коронавирус в Севастополе: 69 человек заразились, 36 человек выздоровели

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.