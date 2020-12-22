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В Севастополе – 81 новый случай заражения коронавирусом
Фото: jewhisperer, pixabay.com

Коронавирус в Севастополе: 82 человека заразились, 115 от заразы избавились

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:12 22.12.2020

По состоянию на утро 22 декабря в Севастополе зарегистрированы 82 новых случая заболевания COVID-19.

Заболевшие – люди в возрасте от 12 до 86 лет. 115 человек выписаны после выздоровления. Скончались два человека в возрасте 65 и 82 лет.   Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 6011 человек. В настоящий момент выздоровели 5557 человек, 202 умерло. На сегодняшний день в стационарах находится 198 человек, в отделении для лечения пациентов, болеющих в легкой форме, – 183. На амбулаторном лечении – 42 человека, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя. 

Под наблюдением находится 548 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён. Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07. Единый федеральный номер по COVID-19: 122.

Коронавирус в Севастополе: 82 человека заразились, 115 от заразы избавились

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