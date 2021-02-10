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Крым попал в «черный список» регионов с самой неблагополучной ситуацией по коронавирусу
Фото: pxhere.com

Коронавирус в Севастополе — 89 новых случаев заражения за сутки

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:34 10.02.2021

По состоянию на утро 10 февраля в Севастополе зарегистрированы 89 новых случаев заболевания COVID-19.

90 человек выписаны после выздоровления. Умерли четыре человека в возрасте от 52 до 82 лет, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 10654 человека. В настоящий момент выздоровели 9503 человека, 429 умерло.

На сегодняшний день в стационарах находится 344 человека с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм – 60 человек. Заполняемость коечного фонда составляет 49%.

Под наблюдением находится 735 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.

Коронавирус в Севастополе - 89 новых случаев заражения за сутки

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