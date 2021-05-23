Коронавирус в Севастополе — более трёх десятков новых случаев заражения

По состоянию на 23 мая в Севастополе зарегистрированы 34 новых случая заболевания COVID-19.

Семь человек выписаны после выздоровления. Случаев смерти не зарегистрировано. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 14 644 человека. В настоящий момент выздоровели 13 526 человек, 668 умерли, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Под наблюдением находится 270 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.