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Мнение: апрельское повышение числа заражений коронавирусом – не «третья волна», а сезонный рост
Иллюстрация: geralt, pixabay.com

Коронавирус в Севастополе — более трёх десятков новых случаев заражения

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:19 23.05.2021

По состоянию на 23 мая в Севастополе зарегистрированы 34 новых случая заболевания COVID-19.

Семь человек выписаны после выздоровления. Случаев смерти не зарегистрировано.  Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 14 644 человека. В настоящий момент выздоровели 13 526 человек, 668 умерли, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Под наблюдением находится 270 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.

Коронавирус в Севастополе - более трёх десятков новых случаев заражения

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