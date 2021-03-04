Коронавирус в Севастополе: четверо умерли, 55 вирус подхватили

По состоянию на утро 4 марта в Севастополе зарегистрированы 55 новых случаев заболевания COVID-19.

121 человек выписан после выздоровления. Умерли четыре человека в возрасте от 62 до 86 лет. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 12176 человек. В настоящий момент выздоровел 11351 человек, 506 умерло, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Под наблюдением находится 618 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.