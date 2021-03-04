Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Коронавирус в Севастополе: четверо умерли, 55 вирус подхватили

crimeapress_news

реклама в крыму
В Севастополе – 72 новых случая заражения коронавирусом
Фото: sev.gov.ru

Коронавирус в Севастополе: четверо умерли, 55 вирус подхватили

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:47 04.03.2021

По состоянию на утро 4 марта в Севастополе зарегистрированы 55 новых случаев заболевания COVID-19.

121 человек выписан после выздоровления.  Умерли четыре человека в возрасте от 62 до 86 лет.  Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 12176 человек. В настоящий момент выздоровел 11351 человек, 506 умерло, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.    

Под наблюдением находится 618 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.

Коронавирус в Севастополе: четверо умерли, 55 вирус подхватили

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.