Коронавирус в Севастополе — COVID-19 выявили у 81 человека

По состоянию на утро 7 ноября в Севастополе из 81 зарегистрированного случая заболевания COVID-19: 38 пациентов госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные — на амбулаторном лечении.

Заболевшие – местные жители в возрасте от трёх до 78 лет. 39 человек выписаны после выздоровления. Умерла 73-летняя женщина, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 2964 человека. В настоящий момент выздоровели 1955 человек, 77 умерло.

На сегодняшний день с подтверждённым диагнозом COVID-19 в стационарах 313 человек: 170 — в инфекционной больнице, 141 — в девятой горбольнице, двое в госпитале Минобороны. В «Изумруде» — 32 человека. На амбулаторном лечении — 593 человека.

Под наблюдением находится 773 человека — это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён. В режиме обсерватора работает пансионат «Солнышко».

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.