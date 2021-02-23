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Севастополь вошел в число регионов, где скоро не будет хватать коек для больных коронавирусом
Фото: KoalaParkLaundromat, pixabay.com

Коронавирус в Севастополе — два человека скончались, 57 выписаны

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:56 23.02.2021

По состоянию на утро 23 февраля в Севастополе зарегистрированы 65 новых случаев заболевания COVID-19.

57 человек выписаны после выздоровления.  Умерли два человека в возрасте 38 и 84 лет. Течение болезни в обоих случаях осложнялось хроническими заболеваниями.  Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 11632 человека. В настоящий момент выздоровели 10486 человек, 477 умерло, — сообщили в Правительстве Севастополя.    

На сегодняшний день в стационарах находится 264 человека с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм – 22 человека.  Заполняемость коечного фонда составляет 59%.

Под наблюдением находится 648 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.

Коронавирус в Севастополе - два человека скончались, 57 выписаны

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