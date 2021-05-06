Коронавирус в Севастополе — два десятка заболевших

По состоянию на 6 мая зарегистрированы 20 новых случаев заболевания COVID-19.

55 человек выписаны после выздоровления. Умерли два человека в возрасте 69 лет и 74 года. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 14 189 человек. В настоящий момент выздоровели 13 046 человек, 637 умерли, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Под наблюдением находится 256 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.