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В Крыму от коронавируса привито только 2% населения
Фото: pxhere.com

Коронавирус в Севастополе: двое скончались, 22 человека от вируса избавились

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 18:18 10.04.2021

По состоянию на утро 10 апреля в Севастополе зарегистрированы 33 новых случаев заболевания COVID-19.

22 человека выписаны после выздоровления.  Умерли два человека в возрасте 82 и 83 лет, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя. 

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 13 566 человек. В настоящий момент выздоровели 12 484 человека, 579 умерло.

Под наблюдением находится 592 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.

Коронавирус в Севастополе: двое скончались, 22 человека от вируса избавились

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