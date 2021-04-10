Коронавирус в Севастополе: двое скончались, 22 человека от вируса избавились

По состоянию на утро 10 апреля в Севастополе зарегистрированы 33 новых случаев заболевания COVID-19.

22 человека выписаны после выздоровления. Умерли два человека в возрасте 82 и 83 лет, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 13 566 человек. В настоящий момент выздоровели 12 484 человека, 579 умерло.

Под наблюдением находится 592 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.