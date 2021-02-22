Коронавирус в Севастополе — количество заразившихся за сутки меньше, чем обычно

По состоянию на утро 22 февраля в Севастополе зарегистрированы 63 новых случая заболевания COVID-19.

57 человек выписаны после выздоровления. Умерли три человека в возрасте от 54 до 62 лет. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 11567 человек. В настоящий момент выздоровели 10429 человек, 475 умерло, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

На сегодняшний день в стационарах находится 248 человек с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм – 22 человека. Заполняемость коечного фонда составляет 58%.

Под наблюдением находится 667 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.