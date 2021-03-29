Коронавирус в Севастополе: почти пять десятков заразившихся

По состоянию на утро 29 марта зарегистрированы 49 новых случаев заболевания COVID-19.
26 человек выписаны после выздоровления. Умер один человек в возрасте 89 лет, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.
Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 13 138 человек. В настоящий момент выздоровели 12 157 человек, 561 умер.
Под наблюдением находится 614 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.
Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.
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