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фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Коронавирус в Севастополе: почти пять десятков заразившихся

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:30 29.03.2021

По состоянию на утро 29 марта зарегистрированы 49 новых случаев заболевания COVID-19.

26 человек выписаны после выздоровления.  Умер один человек в возрасте 89 лет, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 13 138 человек. В настоящий момент выздоровели 12 157 человек, 561 умер.

Под наблюдением находится 614 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.

Коронавирус в Севастополе: почти пять десятков заразившихся

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