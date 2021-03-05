Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Коронавирус в Севастополе — полсотни заразившихся за сутки

crimeapress_news

реклама в крыму
Симферополь – «столица» коронавируса в Крыму. Но это еще не "эпидемия"
Фото: pixabay.com

Коронавирус в Севастополе — полсотни заразившихся за сутки

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:25 05.03.2021

По состоянию на утро 5 марта зарегистрированы 50 новых случаев заболевания COVID-19.

24 человека выписаны после выздоровления. Умерли три человека в возрасте от 37 до 83 лет. Во всех случаях течение болезни осложнялось тяжёлыми хроническими заболеваниями. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 12226 человек. В настоящий момент выздоровели 11375 человек, 509 умерло, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Под наблюдением находится 657 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.

Коронавирус в Севастополе - полсотни заразившихся за сутки

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.