Коронавирус в Севастополе — полсотни заразившихся за сутки

По состоянию на утро 5 марта зарегистрированы 50 новых случаев заболевания COVID-19.

24 человека выписаны после выздоровления. Умерли три человека в возрасте от 37 до 83 лет. Во всех случаях течение болезни осложнялось тяжёлыми хроническими заболеваниями. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 12226 человек. В настоящий момент выздоровели 11375 человек, 509 умерло, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Под наблюдением находится 657 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.