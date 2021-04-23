Коронавирус в Севастополе — ситуация, в общем-то, стабильная

По состоянию на 23 апреля в Севастополе зарегистрированы 22 новых случая заболевания COVID-19.

17 человек выписаны после выздоровления. Умерли три человека в возрасте от 71 года до 90 лет, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 13 907 человек. В настоящий момент выздоровели 12 759 человек, 603 умерли. Под наблюдением находится 319 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.