Коронавирус в Севастополе: скончались двое мужчин

По состоянию на утро 13 октября в Севастополе зарегистрировано 30 новых случаев заболевания COVID-19.

Заболевшие – местные жители в возрасте от 25 до 82 лет. 16 человек выписаны после выздоровления. Скончались двое мужчин: 56 и 83 лет. Течение болезни в обоих случаях осложнялось двусторонней вирусно-бактериальной пневмонией, острой дыхательной недостаточностью, полиорганной недостаточностью на фоне хронических заболеваний, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 1385 человек. В настоящий момент в стационарах находится 353 человека. Выздоровели 911 человек, 41 человек умер.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 293 человека, в городской больнице № 9 – 243. Под наблюдением по месту жительства – 401 человек. В режиме обсерватора работает пансионат «Солнышко».

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.