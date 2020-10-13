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От коронавируса в Крыму скончался врач Республиканской больницы имени Семашко
Фото: pixabay.com

Коронавирус в Севастополе: скончались двое мужчин

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 11:39 13.10.2020

По состоянию на утро 13 октября в Севастополе зарегистрировано 30 новых случаев заболевания COVID-19.

Заболевшие – местные жители  в возрасте от 25 до 82 лет. 16 человек выписаны после выздоровления. Скончались двое мужчин: 56 и 83 лет. Течение болезни в обоих случаях осложнялось двусторонней вирусно-бактериальной пневмонией, острой дыхательной недостаточностью, полиорганной недостаточностью на фоне хронических заболеваний, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя. 

Коронавирус в Севастополе: скончались двое мужчин

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 1385 человек.   В настоящий момент в стационарах находится 353 человека. Выздоровели 911 человек, 41 человек умер.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 293 человека, в городской больнице № 9 – 243. Под наблюдением по месту жительства – 401 человек.  В режиме обсерватора работает пансионат «Солнышко».

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

Коронавирус в Севастополе: скончались двое мужчин

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