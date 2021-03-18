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Коронавирус в Севастополе - скончались трое
иллюстрация: TheDigitalArtist (pixabay.com)

Коронавирус в Севастополе — скончались трое

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:45 18.03.2021

По состоянию на утро 18 марта в Севастополе зарегистрированы 34 новых случая заболевания COVID-19.

58 человек выписаны после выздоровления.  Умерли три человека в возрасте от 68 до 92 лет.  Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 12 742  человека. В настоящий момент выздоровели 11 838 человек, 542 умерло, — отмечаю в пресс-службе Правительства Севастополя.   

Под наблюдением находится 647 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.

Коронавирус в Севастополе - скончались трое

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