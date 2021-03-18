Коронавирус в Севастополе — скончались трое

По состоянию на утро 18 марта в Севастополе зарегистрированы 34 новых случая заболевания COVID-19.
58 человек выписаны после выздоровления. Умерли три человека в возрасте от 68 до 92 лет. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 12 742 человека. В настоящий момент выздоровели 11 838 человек, 542 умерло, — отмечаю в пресс-службе Правительства Севастополя.
Под наблюдением находится 647 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.
Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.
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