Коронавирус в Севастополе: снова десятки заражённых

По состоянию на утро 2 ноября в Севастополе зарегистрировано 79 новых случаев заболевания COVID-19.

Из них 24 пациента госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, 55 человек — на амбулаторном лечении. Заболевшие – местные жители в возрасте от 2 лет до 81 года. 7 человек выписаны после выздоровления. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 2557 человек. В настоящий момент выздоровели 1630 человек, 69 умерло, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

На сегодняшний день с подтверждённым диагнозом COVID-19 в стационарах 289 человек: 149 — в инфекционной больнице , 139 — в девятой горбольнице, один в госпитале Минобороны. В «Изумруде» — 38 человек. На амбулаторном лечении — 553 человека.

Под наблюдением находится 577 человек — это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён. В режиме обсерватора работает пансионат «Солнышко».

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.