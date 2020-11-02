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Чем мы так провинились? В Крыму бушует не только коронавирус, но и пневмония, грипп, ОРВИ
Фото: pixabay.com

Коронавирус в Севастополе: снова десятки заражённых

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:29 02.11.2020

По состоянию на утро 2 ноября в Севастополе зарегистрировано 79 новых случаев заболевания COVID-19.

Из них 24 пациента госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, 55 человек — на амбулаторном лечении.  Заболевшие – местные жители  в возрасте от 2 лет  до 81 года. 7 человек выписаны после выздоровления.  Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 2557 человек.  В настоящий момент выздоровели 1630 человек, 69 умерло, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя. 

На сегодняшний день с подтверждённым диагнозом COVID-19 в стационарах 289 человек: 149 — в инфекционной больнице , 139 — в девятой горбольнице, один в госпитале Минобороны. В «Изумруде» — 38 человек. На амбулаторном лечении — 553 человека.

Под наблюдением находится 577 человек — это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.  В режиме обсерватора работает пансионат «Солнышко».

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Коронавирус в Севастополе: снова десятки заражённых

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