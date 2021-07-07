Коронавирус в Севастополе. Стабильно за сотню заразившихся в сутки

По состоянию на 7 июля в Севастополе зарегистрированы 117 новых случаев заболевания COVID-19.

77 человек выписаны после выздоровления. Умерли пять человек в возрасте от 48 до 76 лет. По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 17 446 человек. В настоящий момент выздоровели 15 165 человек, 764 умерли. Под наблюдением находится 477 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Работают мобильные прививочные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, возле торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall», внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall», в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».

В Севастополе на утро 7 июля сделали прививку от коронавируса 93 308 человек. Второй этап вакцинации прошли 68 090 жителей региона.

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% жителей Севастополя.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 07 июля поступило более 103 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.